Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltecek adım: Navtex yayınladılar

08 Haziran 2022 Çarşamba, 14:07

Son günlerde Yunanistan-Türkiye arasındaki siyasi gerilim artarken, Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de tansiyonu artıracak bir adım daha geldi.

Yunanistan, Rodos, Kerpe ve Meis adaları civarında NAVTEX yayınladı.

Yunanistan, yayınladığı NAVTEX'e göre, 21 Haziran-7 Eylül tarihleri ??arasında Doğu Akdeniz'de deniz ve hava tatbikatları gerçekleştirecek.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre NAVTEX'in, Türkiye'nin, bölgede olası sondaj/sismik faaliyetler gerçekleştirmesini “engellemek amacıyla” yayınlandığı belirtildi.

Yunan basını, yayınlanan NAVTEX'in “bölgede sismik ve sondaj faaliyetler yürütmesi plananan Türk gemilerini yaz boyunca etkisiz bırakacağını” öne sürdü.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya yönelik herhangi bir açıklama gelmedi.