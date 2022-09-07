Yunanistan'dan Türkiye'ye 'adalar' mesajı: Ne gece ne de gündüz gelebilirler
Yunan Milletvekili Dora Bakoyannis, Türkiye'nin şu anda "eşi görülmemiş bir tehditler zirvesinde" olduğunu iddia etti.
Yunanistan'da iktidar partisi (Yeni Demokrasi) Milletvekili, Atina eski Belediye Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis, Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin SKAI TV'ye değerlendirmelerde bulundu.
Dora Bakoyannis, Türkiye'den gelen açıklamalara yönelik Yunanistan'ın "net bir pozisyonu" olduğunu söyledi.
Bakoyannis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına işaret ederek, "Türkiye şu anda eşi görülmemiş bir tehditler zirvesinde, daha önce bu tür söylemleri, özellikle de cumhurbaşkanından hiç duymadım" ifadelerini kullandı.
Bakoyannis, Erdoğan'ın, "bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini hatırlatarak, "Ne gece ne de gündüz gelebilirler, çünkü alacağı cevap çok güçlü olacaktır. Yunanistan'ın yanıt vermeyeceğini düşünüyorsa yanılıyor" dedi.
Bakoyannis ayrıca, Türkiye'nin, Yunanistan'ın yeni silahlanma programından "korktuğunu" öne sürerek, bundan dolayı Türkiye'nin kendisini "güvensiz hissettiğini" ileri sürdü.
'BATILILAR ERDOĞAN'A GÜVENMİYOR'
Dora Bakoyannis, "hiçbir hükümetin, ülkenin egemenliğinin ihlalini kabul edemeyeceğini" vurgulayarak, "Erdoğan'ın hem Türk kamuoyuna hem de ABD'ye mesaj vermek istediğini" iddia etti.
Bakoyannis, "Batılıların, Türkiye'yi Batı'da tutmaya çalıştığını, ancak Erdoğan'a güvenmenin zor olduğunu da bildiklerini" ileri sürdü.
Bakoyannis, "Erdoğan'ın, Yunanistan'a saldırma ihtimalinin olduğuna inanmıyorum. Korktuğum şey kazanın yaşanması, tabii bu bir olasılık. Erdoğan'ın adalarımıza saldırması bir hayal" diye konuştu.
Bakoyannis ayrıca, zor bir dönemde olduklarını belirterek, "Zor zamanlar geçireceğiz, çünkü bu gerilimlerin bir bedeli var. Kararlı ve soğukkanlı olmalıyız" dedi.
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