Yunanistan'dan Türkiye'ye 'adalar' yanıtı: Tüm Türk argümanlarını reddediyoruz

07 Haziran 2022 Salı, 16:54

Yunan diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalardaki faaliyetleriyle ilgili sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SKAİ TV'ye göre Yunan diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin, adaların silahsızlandırılma konusundaki "tüm argümanların reddedildiğini" ve bu açıklamaların "istikrarsızlığı körüklediğini" ileri sürdüler.

Diplomatik kaynaklar, adaların silahsızlandırılmasına ilişkin, BM Genel Sekreteri'ne "tüm Türk argümanlarını reddeden iki mektup" gönderildiğini hatırlattı.

Kaynaklara göre Yunanistan Daimi Temsilcisi'nin BM Genel Sekreteri'ne yazdığı iki mektupta; "Türk tarafının tek taraflı itirazlarının yasal olmadığı, tamamen revizyonist saiklere sahip olduğu ve Türkiye'nin eylemleriyle yarattığı istikrarsızlığı daha da körüklediği" belirtiliyor.

ÇAVUŞOĞLU, YUNANİSTAN'I UYARMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yunanistan ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman görüş ayrılıkları bulunduğuna, ilişkilerde iniş ve çıkışlar olduğuna işaret ederek, "Yunanistan'ın agresif olmasının başka bir sebebi nedir? Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarında silahlandırmama koşuluyla kendisine verilen adaların statüsünü ihlal etmesi ve bizim de bu ihlali uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmemiz" ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu, "Biz BM'ye 2 tane mektup yazdık. Bu adalar Yunanistan'a bu şartlarla verildi. Anlaşmalar ortada ama Yunanistan bunları ihlal ediyor ve adaları silahlandırıyor. Eğer Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır. Bugün bir kere daha söylemek istiyorum. Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Bu kadar açık, net. Anlaşmalara uyacaksın" demişti.