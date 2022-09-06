Yunanistan'dan Türkiye'ye 'adalar' yanıtı: Yılmış değiliz, korkmuyoruz

06 Eylül 2022 Salı, 20:18

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Atina'da bir araya geldi.

İki bakan görüşmeler sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Nikos Dendias, Yunanistan-Fransa ilişkilerine değinerek, "Bilindiği gibi Fransa, Yunan tarihinde belirleyici bir rol oynadı. Yunanistan'ın kurtuluşuna yardım eden ülkelerden biriydi" dedi.

Dendias, Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik açıklamalarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Dendias, "Türk yetkililer neredeyse her gün Yunanistan'a yönelik çirkin açıklamalar yapıyor. Sanki Türk adalarıymış gibi Yunan adalarını gösteren haritalar yayınlanıyor. Türkiye, bu adaların 'Yunan işgali altında' olduğunu belirtirken, gece aniden gelip adaları işgal edebilecekleri tehdidinde bulunuyor" diye konuştu.

'ALDATMACAYA KAPILMAYACAĞIZ'

Nikos Dendias, Türkiye'nin, Yunanistan'ı "casus belli" ile tehdit ettiğini ileri sürerek, "Türkiye her gün ulusal egemenliğimizi ihlal ediyor. Yalnızca bu yıl, hava sahamızı 6.100'den fazla, karasularımızı 1000 kere ihlal ederek, Yunan toprakları üzerinde 157'nin üzerinde uçuş gerçekleşti. Gezegendeki başka hiçbir ülkede benzer sayıda ihlalle karşılaştığınızı sanmıyorum" dedi.

Dendias, Türkiye'nin, "yayılmacı bir politika izlediğini" iddia ederek, şunları aktardı:

"Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nu canlandırmak için tarihin saatini geri almak istiyor. Türkiye'nin açıklamaları ve eylemleri kabul edilemez. Ancak yılmış değiliz, biz de korkmuyoruz. Tarihimizde çok daha ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldık. Neo-Osmanlı söylemlerini reddediyoruz. Aldatmacaya kapılmayacağız."

Dendias, "Türkiye'nin, Ege adalarının karşısında Avrupa'nın en büyük amfibi filosuna sahip" olduğunu belirttiği Ege Ordusu'na dikkat çekerek, "Halbuki daha dün Yunanistan'ın Türkiye ile eşit olmadığı ve muhatap ilan edilmediği söylenmişti" ifadelerini kullandı.

Catherine Colonna da bölgenin "barışa ve karşılıklı saygıya" ihtiyacı olduğunu ifade ederek, tarafların "itidal göstermesi gerektiğini" söyledi.