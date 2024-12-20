Yunanistan'dan Türkiye'ye ilk iade: Ait olduğu topraklara dönüyorlar

Yunanistan makamlarının tespiti sonucu kaçakçıların elinden kurtarılan ve Türkiye'ye ait olduğu belirlenen Lidya medeniyetine ait 1055 sikke, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Yunanistan'ın başkenti Atina'da teslim edildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye ilk iade: Ait olduğu topraklara dönüyorlar
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ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.12.2024 - 14:50

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında önce iki ülke arasında düzenlenen 5. Turizm Karma Komisyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Ersoy sonrasında Atina Nümizmatik Müzesi'ne geçerek burada Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile bir araya geldi.

Burada Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nda Yunan makamlarınca şüphe üzerine yapılan bir aramada bulunan ve Türkiye'ye ait olduğu tespit edilen M.Ö. 7'nci yüzyıldan M.Ö. 5'inci yüzyıla kadar süren tarih aralığında basılmış 1055 sikkenin teslimi için tören düzenlendi.

 'TOPRAKLARINA DÖNÜYORLAR'

Ersoy, buradaki konuşmasında, "Bu gümüş sikke grubu, tarihte ilk madeni parayı basan Anadolu uygarlığı Lidyalılara ait olan; ayrıca Tarsus, Side, Aspendos ve Soli-Pompeiopolis gibi şehirlerde basılan örnekleri içeriyor ve şimdi bu güzel işbirliği sayesinde ait oldukları topraklara dönüyorlar" dedi.

'İLK İADE'

Yunanistan'ın Türkiye'ye teslim ettiği 1055 sikkenin, uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucu Anadolu kökenli olduğunun belirlendiğini dile getiren Ersoy, bu bilgiler ışığında Türkiye'nin iade talebinde bulunduğunu belirtti. Ersoy, UNESCO Sözleşmesi hükümleri ve iki ülke arasındaki ikili anlaşma çerçevesinde yürütülen adli sürecin tamamlanmasıyla sikkelerin Türkiye'ye iade edilmesine karar verildiğini anlattı. Ersoy, Yunanistan'dan Türkiye'ye ilk defa bir eser iadesi gerçekleştiğine dikkati çekti


Etiketler: #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy #Yunanistan #Atina #iade

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