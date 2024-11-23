Bütçe görüşmelerinde gündem konser maliyetleri: Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan 'arada uçurum var' savunması

Yayınlanma: 23.11.2024 - 00:09

Güncelleme: 23.11.2024 - 00:11

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

"ETKİNLİKLERİMİZE 40 MİLYONU AŞKIN KATILIM GERÇEKLEŞTİ"

Bakan Ersoy, kültür-sanat çalışmalarında hedeflenen sayının altında kalındığı eleştirilerine şöyle yanıt verdi:

"Sanat kurumları idari yönetimi ve insan kaynağı genişletilmesine ilişkin özellikle opera ve balede 150 sözleşmeli sanatçı ve 25 teknik personel alım ilanına çıktık. Gerekli çalışmalar bittikten sonra onlar hızlı bir şekilde istihdam edilecek. Kültür Yolu Festivali'nde görev almış 87 sanatçı listemizi görürseniz çeşitliliğin olduğunu, herhangi bir ideolojik yaklaşımla yaklaşmadığımızı da görürsünüz. 'Kültür etkinliklerinde 7.9 milyon ziyaretçi hedeflenmiş, 6.9 milyon gerçekleşmiş. Hedefin altında kalındı' deniyor. Aslında burada kütüphanelerde kültür etkinlikleri kaydedilmemiş, orada 26 bin 700 etkinlikte 1 milyon 400 bin katılım var. Kültür Yolu Festivali'nde de biz etkinlikler yapıyoruz, onu da dahil ederseniz rakamın 40 milyonu geçtiğini görürüz."

Şirketinin bakanlığı döneminde Adalıyalı bölgesinde otel inşaat izni aldırdığı iddialarına cevap veren Ersoy, "2005 yılında ihaleye çıkmış Kültür ve Turizm Bakanlığı, en yüksek teklifi benim firmam verdiği için bende kalmış. 2006 yılında ihale bittikten sonra bize ön izin verilmesi talebini yapmışız ve ön izin belgesini vermişler. Konunun günümüzle uzaktan yakından alakası yok. Bakan olmadan yaklaşık 20 yıl öncesi bir konudan bahsediyoruz. Ek tahsis başvurusu da benim bakan olduğum dönemle ilgili değil" ifadelerini kullandı.

"MALİYETLER AÇISINDAN UÇURUM VAR İKİSİNİN ARASINDA"

Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen konserler ve yakın dönemde haklarında çeşitli iddiaların ortaya atıldığı belediye konserlerine ilişkin karşılaştırma yapan Ersoy, şöyle konuştu:

"Kültür Yolu çok geniş kapsamlı bir etkinlik, 7 aylık bir sürede 144 festival gününde 6 bin 700 etkinlik içeriyor. Bütün illerin talep etmesinin arkasında da bu var. Büyük sanatçı konserleri bu etkinlerin sadece yüzde 2'sine denk geliyor, yaklaşık 142 tane olması lazım. Büyük konserlerin -kamuoyuna yansıyan belediye konserlerinin çok daha kapsamlısı- konser başı maliyeti sahne ve teknik kısım olarak kamuoyuna yansıyan rakamların yaklaşık 20'de 1'ine denk geliyor bizimki. Maliyetler açısından uçurum var ikisinin arasında."

"ESAS KONUMUZ, İSTANBUL'A FORMULA1'E GERi GETiRMEK"

Ersoy, Haydarpaşa tren garındaki restorasyon çalışmaları ve İstanbul'un yeniden Formula1 takvimine eklenmesi ile ilgili çalışmalara dair de şöyle konuştu:

"İstanbul Avrupa Yakası'nda özellikle son dönemde çok ciddi kültür merkezleri yatırımları yaptık. Aynı şeyi Anadolu Yakası için söyleyemeceğim. Anadolu Yakası'na nüfusa oranla çok limitli sayılacak alan var. O yüzden biz bu bölgede kültür-sanat vadisi oluşturma kararı aldık. Bunu yaparken de Sirkeci ve Haydarpaşa'ya yeni bina eklemiyoruz, özellikle tescilli yapıların yeniden ihyası konusunda bir çalışma yapıyoruz. Orada bir de arkeoloji çalışması var, ilk yerleşen Kadıköylüle'den kalma alanda. Oraya uyumlu yeni yapı olarak bir tek arkeoloji müzesi yapılacak. Bu da çok gerekli ve önemli. Anadolu Yakası'nda arkeoloji müzesi yok. Oradaki tescilli kültür varlıklarını restore ediyoruz. Demiryolu sistemi de çalışacak, tren trafiği de yapılacak. Bunu da bir danışma ve bilim kuruluna danışarak yapıyoruz. Orada tamamen kültür-sanat ağırlıklı Rahmi Kışlası gibi bir kütüphane de konacak, çok amaçlı sergi salonları ve etkinlik alanları yapılacak.

Oradaki teminat miktarı 4 milyar değil, yaklaşık maliyeti 270 milyon lira. Eski firmayla devam ediyor olsaydık aylık 730 bin lira kira alıyor olacaktık, şu anda 300 bin dolar kira alıyoruz. Ayrıca firmanın verdiği teminat da Vakıflar Genel Müdürlüğü mevduatına uygun. Zaten ihaleye 2 firma başvurmuştu. Firmanın bir tanesi evrakları yeterli olmadığı için elendi. Şu anda bir firmayla Formula1 sürecini devam ettiriyoruz. Esas konumuz, İstanbul'a Formula1'e geri getirmek."

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı 15 kuruluşun 2025 yılı bütçeleri AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.