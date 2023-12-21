Yunanistan'ın geri ittiği 106 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 106 kaçak göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarında ise 89 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Aralık'ta saat 03.00'te Marmaris açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 45 kaçak göçmeni kurtardı.
Ekipler aynı tarihte saat 08.15 ve 10.20'de Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 61 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Aralık'ta saat 06.00, 09.10 ve 17.45'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 89 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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