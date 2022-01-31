Yunanistan'ın geri ittiği 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 21:06

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından motorları sökülmüş ve can sallarına bindirilen düzensiz göçmenler Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvelik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince bir gece içinde üç ayrı geri itme olayında toplam 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

BİR GECEDE ÜÇ GERİ İTME

Marmaris ilçesi açıklarında Yunan güvenlik unsurlarınca motorları sökülmüş iki can salına bindirilen ve 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yine Marmaris açıklarında sabah saatlerinde iki ayrı geri itme olayında motorları sökülen lastik botlar içinde toplam 37 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şahıs yakalandı.