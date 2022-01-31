Yunanistan'ın geri ittiği 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen 72 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından motorları sökülmüş ve can sallarına bindirilen düzensiz göçmenler Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvelik ekiplerince kurtarıldı.
Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince bir gece içinde üç ayrı geri itme olayında toplam 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.
BİR GECEDE ÜÇ GERİ İTME
Marmaris ilçesi açıklarında Yunan güvenlik unsurlarınca motorları sökülmüş iki can salına bindirilen ve 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Yine Marmaris açıklarında sabah saatlerinde iki ayrı geri itme olayında motorları sökülen lastik botlar içinde toplam 37 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şahıs yakalandı.
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