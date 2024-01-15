Göçmen kaçakçılığından yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 zanlıdan 7'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 10:30
Göçmen kaçakçılığından yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 8-14 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.


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