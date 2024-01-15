Göçmen kaçakçılığından yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 15.01.2024 - 10:30

Güncelleme: 15.01.2024 - 10:31

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 8-14 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.