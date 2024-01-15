Göçmen kaçakçılığından yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Player Alanı
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 8-14 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kamerun'dan Aboubakar açıklaması: 'Utanç verici'
- Kimi destekleyeceğini açıkladı!
- Türkiye’deki Epstein yalısı
- Sınır noktasında o sözleri söyledi!
- 'Film gibi kumpası izleyin'
- İstifa etti!
- Mehmet Eymür'ün cenazesine siyasilerden katılım
- Berkan Kutlu'dan Galatasaray itirafı!
- 'İnci Taneleri'nin sazcısı hakkında korkunç iddialar!
- Kayserispor maçı öncesi Galatasaray'a iki müjde!