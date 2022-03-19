Yunus Dönertaş kimdir? Nasıl ve neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte merak edilenler

19 Mart 2022 Cumartesi, 14:37

Yunus Dönertaş'ın ölümü, sosyal medyada üzüntüyle karşılandı. Son dönemde sokak röportajlarında verdiği demeçlerle adını duyuran fenomen isim, ailesiyle arasını düzeltmiş, memleketi Tekirdağ'da hayatını sürdürüyordu.

YUNUS DÖNERTAŞ ÖLDÜ MÜ?

Tekirdağ'a bağlı Çorlu ilçesinin Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi, ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bulunan kafatası ve kemiklerin, kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine başvuruları incelemeye aldı.

YUNUS DÖNERTAŞ'I KİM ÖLDÜRDÜ?

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı. Kentte yapılan kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi.

Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi.

Yunus Dönertaş'a ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Cenazesi, 17 Mart 2022 tarihinde İstanbul'un Silivri ilçesindeki Büyükçavuşlu Mezarlığı'na defnedildi.

YUNUS DÖNERTAŞ'IN HAYAT HİKAYESİ

1979 yılında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dünyaya geldi. Yunus Dönertaş aslen Ispartalıdır. 2012 yılında babasını kaybetti.

Ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süre evsiz olarak sokaklarda yaşadı. Sıklıkla Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi çevresindeki metruk yerlerde hayatını sürdürdü.

Youtube'dan yayın yapan Sarı Mikrofon'un 2017 yılında İstiklal Caddesi'nde yaptığı sokak röportajındaki ilginç söylemleriyle sosyal medyada fenomen oldu. Anlattığı hikayede "Ama kafamız nasıl güzel!" sözleriyle hafızalarda yer edindi.

Yunus Dönertaş, 15 Temmuz 2021 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 42 yaşında hayatını kaybetti.

Beşiktaş taraftarıydı.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @donertasyunus kullanıcı adıyla yer alıyordu. Instagram hesabındaki son paylaşımını 2 Temmuz 2021 tarihinde "Yine hastanelik" notuyla yaptığı görüldü.