TikTok fenomeni arabasının bagajında çıplak adam buldu
Kanadalı TikTok fenomeni Bethany Coker, arabasının bagajında 3 gün boyunca saklanan çıplak bir adam buldu
Otomobil tutkunu TikTok fenomeni Bethany Coker, arabasının bagajında çıplak bir adama rastladı.
Coker, çıplak adamı kayda aldığı videoyu TikTok hesabında paylaştı. Fenomenin paylaştığı video 11 milyondan fazla kez izlendi.
Videoda Coker'ın çıplak adama "Neden bagajımdasın ve çıplaksın?" dediği ve adamın da bu soruya "Ben Papa'nın oğluyum" yanıtını verdiği görüldü.
Sputnik'in aktardığına göre, Kanadalı sosyal medya fenomeni, bu görüntüleri TikTok hesabında "Bu adam cumartesi· gününden beri tamamen çıplak. Bugün salı. Sanırım çamurun nereden geldiğini buldum..." notuyla paylaştı.
Videoda ayrıca, olay bölgesine giden bir polis memurunun, “Size şunu söyleyeyim, tüm kariyerim boyunca böyle bir şeye hiç rastlamadım” dediği de duyuluyor.
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