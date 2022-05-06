Yunus Emre 701’inci ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı
Büyük Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabrinde düzenlenen törende, dualarla anıldı.
Eskişehir Valiliği, 'Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası' etkinlikleri kapsamında Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki türbede, ölümünün 701'inci yıl dönümünde anma programı düzenledi.
Programa Vali Erol Ayyıldız, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AKP Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.
Vali Ayyıldız ile beraberindekiler, Yunus Emre'nin 3 ayrı kabrini ziyaret ederek dua okudu. Kabre gül bırakan Vali Ayyıldız, “Vefatının üzerinden 7 asır geçmesine rağmen Yunus'un bıraktığı hoş seda, 7 iklim, 7 coğrafyada yankılanmaya ve gönülleri birleştirmeye devam ediyor. Bizlere ne mutlu ki Yunus Emre gibi gönül sultanları yetiştirmiş bir milletin, bir medeniyetin temsilcileriyiz” dedi.
Törene katılanlara 'Yunus aşı' ikram edildi.
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