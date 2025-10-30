Yunus Emre Vakfı davasında kritik isim konuştu! Eski vakıf başkanı Şeref Ateş, Bakan Ersoy’un ismini verdi

Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri, Yunus Emre Vakfı'nın kasasının tabela şirketlerden alınan naylon faturalarla boşaltıldığını belirledi. Müfettişler, soygunun belgelerini 23 Aralık 2024’te Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. 2 Ocak 2025’te polis operasyonuyla birçok isim gözaltına alınıp tutuklandı. Aralarında eski vakıf başkanı Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş’in de bulunduğu 23 kişi hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından iki ayrı iddianame düzenlendi. Görevden alınmasından 3 gün önce Almanya’ya gittiği ortaya çıkan Şeref Ateş’in dosyası ise ayrılmıştı. Şüpheliler hakkında iki ayrı davadan toplam 14 yıla kadar hapis istenirken, vakfın mevcut zararının şu ana kadar 400 milyon lira olduğu belirlenmişti.

SEGBİS İLE BAĞLANDILAR

Sanıklar hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçundan görülen davanın ilk duruşması, dün Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada sanıklar Akın Berk Koç, Ayşe Karahan, Erol Ergin, Evrim Taylan Erol, Fahri Yılmaz, Fatma Gül Erkılıç, Fikriye Karabağ, Hakan Karahan, İsmail Kayalı, Menderes Kadir Köseoğlu, Murat Çakır, Muzaffer Keleş, Safiye Yurduseven, Selçuk Kaymakoğlu, Serkan İpek, Soner Gezgin, Tarık Koç, Zeynep Uysal, Abdullah Yılmaz ile müdafileri yer aldı. Talha Civelekoğlu, Şeref Ateş, Enes Ateş ve Ali Fide ise SEGBİS ile bağlandı.

BAKAN YARDIMCILARININ İSMİNİ VERDİ

Duruşma, yargıcın iddianamenin bir kısmını okumasıyla başladı. Daha sonra tutuklu yargılanan eski Yunus Emre Vakfı Genel Başkanı Şeref Ateş, SEGBİS ile bağlanarak savunma yaptı. Ateş, hakkında yapılan suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu rapora ve iddianameye itiraz etti. Ateş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Batuhan Mumcu ve Serdar Çam, vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı ile Prof. Dr. Musa Duman isimlerini vererek “İmza atmak suçsa hiyerarşik olarak benden önce imza atan başkan yardımcıları ve benden sonra imza atanlar neden iddianameye yazılmadı? Yunus Emre Vakfı, 41 kişilik yönetim kuruluyla yönetilmiştir. İddianamede hiç yer almayan 5 kişilik denetleme kurulu vardır. Kararlarda imzaları olan kişiler eşit derecede sorumludur” dedi.

MÜZİSYENLERE VAKIF ARACILIĞIYLA DESTEK

Ateş, koronavirüs salgınının yaşandığı 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın vakıf aracılığıyla müzisyenlere biner lira destek verdiğini anımsatarak “Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzisyenleri Covid döneminde desteklemek için destek aldı. Vakıfla uygulayacağını söyledi. Heyetin imzasıyla uygulandı. Her ay 40 bin kişiye bir yıla yakın süre para ödedik. Tarafsız bir müfettiş olsa 40 bin kişiyi hangi kriterlere göre seçtiniz diye sorması gerekmez mi” ifadelerini kullandı.

‘RAPOR NESNELLİKTEN UZAK’

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı raporun “siyasi etmenlerle” hazırlandığını, bazı isimlerin o yüzden rapora eklenmediğini ileri süren Ateş, “2024’te bakan beyle (Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy) tartışınca her şey bir anda değişti. Rapor nesnellikten uzaktır. Yunus Emre Vakfı ile hiçbir ilgisi olmayan oğlum 11 aydır mağdur edilmiştir. Yedi sülalem araştırılmıştır. Savcılık yasal dayanağı olmadan emekli maaşıma dahi ulaşmamı engellemiştir. Hakkımdaki tüm iddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğunu belirtiyorum” diye konuştu.

‘ORTADA FATURA YOK’

Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş de SEGBİS ile bağlanarak savunma yaptı. Enes Ateş, film yönetmeni olduğunu söyleyerek “11 aydır cezaevindeyim. Bu dosyada neden var olduğumu bilmiyorum. Bu kurumdan bana gelen bir lira para yok, mal zararı yok, ortada fatura yok. Alt alta 7 tane şirket yazılmış, Enes Ateş’in bu şirketlerle bağlantısı vardır yazılmış. Orada beni tanıyan var mıdır acaba? Ben hiçbirini tanımıyorum çünkü” dedi.

‘KAYMAKOĞLU’YLA İKİ KEZ İŞBİRLİĞİ YAPTIK’

Kamuoyunda gündeme gelen haberlerde yer alan bilgilere göre, Enes Ateş tarafından kurulan şirketi devralan Selçuk Kaymakoğlu’na ait Han Kültürel Eğitim Danışmanlık isimli firmaya “sahte hizmet ifa tutanakları ve faturalarla” milyonlarca liralık ödeme yapıldığı iddia edilmişti. Ateş, salonda bulunan sanıklar içerisinden yalnızca Kaymakoğlu’nu tanıdığını söyleyerek “Kendisiyle yaptığımız iki iş birliği oldu. Biri bir sinema filmi. Oraya yatırım yaptı ve filmin getirisinden gelir elde etti. Diğeri de belgesel film işbirliğiydi” ifadelerini kullandı. Ateş beraatını istedi.

BAKANIN EŞİ VE MHP’Lİ YALÇIN’IN OĞLUNUN İFADESİ ALINMADI

Duruşmada naylon fatura skandalının ortaya çıkmasından sonra görevlerinden istifa eden ve birçok belgede imzaları olduğu belirtilen Yunus Emre Enstitüsü’nün eski Başkan Yardımcıları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ile MHP’li Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın’ın ifadeleri alınmadı. İki isim iddianamede de yer almadı.

Duruşmaya ara verildi.