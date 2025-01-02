Yayınlanma: 02.01.2025 - 16:32

Güncelleme: 02.01.2025 - 16:32

Mütevelli Heyeti Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı Yunus Emre Vakfı’ndaki “naylon fatura” soruşturması büyüyor. Peki,

Yunus Emre Vakfı nedir? Yunus Emre Vakfı kimin?

YUNUS EMRE VAKFI NEDR? YUNUS EMRE VAKFI KİMİN?

Yunus Emre Vakfı, 5 Mayıs 2007 tarihli ve 5653 sayılı Kanun’la kurulan ve Türkiye’nin, Türk dilinin, tarihinin, kültürünün ve sanatının tanıtımı amacıyla projeler gerçekleştirecek bir kamu vakfıdır.

Vakıf, ilk olarak Yunus Emre Enstitüsünün kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Yurt dışında Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri vasıtasıyla Türk dili, kültürü ve sanatına dair faaliyetler yürütecek olan Yunus Emre Enstitüsü, bu alanlarda eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek, Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini artırıp dostluğunu geliştirmek gibi amaçlarla, geniş bir coğrafyada faaliyetlerini yoğunlaştıracaktır.

Yunus Emre Vakfı 7 Mayıs 2009’da Ulus’taki tarihî binasında faaliyetlerine başlamıştır.

Kurucu Mütevelli Heyet Üyeleri

Abdullah Gül - Onursal Başkan (11.Cumhurbaşkanı)

Atilla Koç (Kurulduğu dönem "Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı")

Hüseyin Çelik (Kurulduğu dönem "Türkiye Millî Eğitim Bakanı")

Kemal Unakıtan (Kurulduğu dönem "Türkiye Maliye Bakanı")

Rifat Hisarcıklıoğlu (TOBB Başkanı)