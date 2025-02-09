Yunus polisi trafik kazasında hayatını kaybetti
Antalya’nın Kumluca ilçesinde motosikletiyle kaza yapan polis memuru Cuma Şimşek hayatını kaybetti.
Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde yunus polisi olarak görev yapan Cuma Şimşek, Kumluca’dan Antalya yönüne motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, Şimşek yolda sürüklendikten sonra bariyerlere çarptı. Motosikleti ise alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cuma Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede, kaza anında kaskının takılı olduğu tespit edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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