Sultangazi'de polise saldırıp önünü kesen 3 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 09.02.2025 - 14:14

Güncelleme: 09.02.2025 - 15:32

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesinde havaya ateş açılması üzerine polis ekipleri müdahale etti. Ancak eğlenceye katılan grup, polise tepki göstererek takviye ekiplerin yolunu kesti.

Eğlenceye katılan Abdullah K., kendisine ait minibüsle yol kapatarak ekiplerin ilerlemesini engelledi. Polisin uyarılarına rağmen aracını çekmeyen Abdullah K., ekiplere hakaret etti.

Olayın büyümesiyle grup, polis ekiplerine saldırdı. Yaşanan arbede sonucunda minibüs sürücüsü Abdullah K. ile Recep M. ve Duygu M. gözaltına alındı.