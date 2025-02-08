Bağcılar'da 2 polise bıçakla saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı: 'O an karar verdim'
İstanbul Bağcılar’da devriye aracı içerisindeki 2 polis memuruna bıçakla saldıran Hayrullah B. (25), çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ifadesinde, "Polislere saldırmaya o anda karar verdim. Düşmanlarım olduğu için bıçak taşıyorum" dediği öğrenildi.
Türkiye'nin konuştuğu olay, dün saat 12.00 sıralarında Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre bir kişi meydanda park halindeki devriye polis aracını açarak içindeki polis memurlarına bıçakla saldırdı.
Saldırıda kadın polis memuru F.İ. ve polis memuru M.E.K. yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı 2 polis memurunun hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilmişti. Polis ekipleri ise kaçan saldırgan Hayrullah B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen Hayrullah B. çıkartıldığı Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'POLİSLERE SALDIRMAYA O AN KARAR VERDİM'
Şüphelinin ifadesinde daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve düşmanları olduğu için sürekli üzerinde bıçak taşıdığını söylediği öğrenildi.
İfadesinde, olay sırasında ani bir karar ile saldırıyı gerçekleştirdiğini belirten saldırgan şekilde yaptığını kabul etti.
Saldırı öncesinde polislere ulaşmak amacıyla herhangi bir plan yapmadığını ifade etti.
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