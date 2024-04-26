Yunusemre Belediyesi’nin borç afişini astı

Yayınlanma: 26.04.2024 - 13:04

Güncelleme: 26.04.2024 - 13:04

Manisa’da AKP’den CHP’ye geçen Yunusemre Belediyesi, Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı’na ‘borç afişi’ni astı. Toplam borcunun 1 milyar 103 milyon 830 bin 640 TL olduğu görülen afişte borç listesi kalem kalem yazıldı.

Manisa’nın Merkez iki ilçesinden biri olan Yunusemre Belediyesi’nde görevi AKP’li Mehmet Çerçi’den alan CHP’li Semih Balaban “Biz Manisa’da 14 ilçe belediyesi kazandık, diğer 13 belediyenin toplam borcu Yunusemre Belediyesi’nin borcu kadar değil. Belediyede bu şatafatı, lüksü de kabul etmiyorum. Burada bizler sonuna kadar belediyeyi halka açtık. İnsanlar belediyeyi görünce Dolmabahçe sarayında sandılar kendilerini” dedi.