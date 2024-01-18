Yurda giriş yasağı bulunan IŞİD üyesi Afyonkarahisar'da yakalandı!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:41

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:41

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, geçmiş dönemde IŞİD terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında genel güvenlik nedeniyle yurda giriş yasağı konulan yabancı uyruklu G.M. yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerinin yapılacağı bildirildi.