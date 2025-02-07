Yurda yasa dışı yollarla giren 15 düzensiz göçmen Edirne'de yakalandı!

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

Yurda yasa dışı yollarla giren 15 düzensiz göçmen Edirne'de yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 10:39

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetimlerini sürdürdü. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #afganistan #düzensiz göçmen #PAKistan #EDirne

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