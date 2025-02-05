Adana merkezli 6 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 17 gözaltı

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.

Adana merkezli 6 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 17 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:49

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri tespit edilen zanlıları yakalamak için harekete geçti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adana, Mersin, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya'da belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 17 şüpheli yakalandı, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bir miktar esrar ele geçirildi. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Etiketler: #Adana #göçmen kaçakçılığı #göçmen

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