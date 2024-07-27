İstanbul güne sağanak yağışla başladı

Aşırı sıcak ve nemli havanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2024 - 08:53
İstanbul güne sağanak yağışla başladı
Abone Ol google-news

İstanbullular sıcak ve nemli geçen bir haftanın ardından hafta sonuna yağmurla giriş yaptı.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini göstermeye başladı.

SÜRÜCÜLER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Yolların kısa sürede su birikintisi ile dolmaya başlamasıyla beraber sürücüler dörtlülerini yakarak kontrollü bir şekilde ilerledi.


kuvvetli sağanak haberleri sağanak haberleri sağanak yağış haberleri

İlgili Haberler

Meteoroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için sağanak uyarısı
AKOM saat verdi! Bu akşam İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

AKOM saat verdi! Bu akşam İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Mersin'de sağanak etkili oldu: Evin tavanı çöktü

Mersin'de sağanak etkili oldu: Evin tavanı çöktü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler