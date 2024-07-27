İstanbul güne sağanak yağışla başladı
Aşırı sıcak ve nemli havanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
İstanbullular sıcak ve nemli geçen bir haftanın ardından
hafta sonuna yağmurla giriş yaptı.
Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede
etkisini göstermeye başladı.
SÜRÜCÜLER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI
Yolların kısa sürede su birikintisi ile dolmaya başlamasıyla beraber sürücüler dörtlülerini yakarak kontrollü bir şekilde ilerledi.
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