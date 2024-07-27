İstanbul güne sağanak yağışla başladı

Yayınlanma: 27.07.2024 - 08:53

Güncelleme: 27.07.2024 - 08:53

İstanbullular sıcak ve nemli geçen bir haftanın ardından hafta sonuna yağmurla giriş yaptı.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini göstermeye başladı.

SÜRÜCÜLER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Yolların kısa sürede su birikintisi ile dolmaya başlamasıyla beraber sürücüler dörtlülerini yakarak kontrollü bir şekilde ilerledi.