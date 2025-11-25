Yurdun camından 'düşerek' öldüğü iddia edilen Mizgin Ertekin'in sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı!

Ankara'ın Polatlı ilçesinde Mizgin Ertekin isimli 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kaldığı kız öğrenci yurdunun dördüncü katından aşağıya "düşerek" hayatını kaybettiği iddia edildi.

İddiaya göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisi Mizgin Ertekin, olayın yaşandığı akşam arkadaşıyla sohbet ediyordu. Arkadaşının lavaboya gittiği sırada dördüncü kattaki odanın penceresinden aşağı düştü.

Haber Global'de yer alan habere göre Ertekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"UĞRUNA SAVAŞILACAK BİR KADIN DEĞİLMİŞİM..."

Ayrıca Ertekin'in son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü.

Olaydan bir gün öncesinde genç kadının sosyal medya hesabı üzerinden "Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana, bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Ertekin'in, başka bir paylaşımında ise 'Sanki son günlerinmiş gibi hissetmek' ifadesini yazdığı görüldü.

Mizgin Ertekin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'da defnedildi.