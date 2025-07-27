Yüreğimiz yandı! Bursa'daki yangında son durum: 'Yangın soruşturmalarında 21 kişi tutuklandı'

Bursa'da 100 hektardan fazla alanı küle çeviren 3 köyde 485 hanedeki 1765 kişinin tahliye edilmesine sebep olan yangın ekiplerin gece boyunca canlı başla mücadelesi sonrası büyük ölçüde söndürüldü.

İğdir ve Narlıdere köylerinde çamla bezeli ormanlık alanın griye döndüğünü gösteriyor.

YANGININ BOYUTU GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

Bin civarında kamu, belediye ve gönüllülerin katıldığı gece boyunca söndürme çalışmalarının ardından alevler bastırıldı. Söndürülen ormandan geriye ise tüten görüntü ve griye dönüşmüş çam ağaçları kaldı.

Osmangazi ilçesine bağlı boşaltılan Avdancık köyünde de yangının yerleşime yönelmeden önünün kesildiği öğrenildi.

80 HANELİ 3 MAHALLEDE 1765 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada Gürsu ilçesinin kırsal mahallelerinde etkili olan orman yangınları nedeniyle yürütülen tahliye çalışmaları kapsamında; 170 haneli Karahıdır Mahallesi’nden 708, 220 haneli İğdir Mahallesi’nden 600, yangının ilerlediği Osmangazi ilçesindeki 90 haneli Avdancık Mahallesi’nden ise 457 kişi olmak üzere, toplam 480 hanede bin 765 yurttaşın güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada yangın söndürme çalışmalarının bin 163 personel ve 496 araç ile aralıksız sürdürüldüğü de kaydedildi.

ORHANELİ’DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde çıkan orman yangını, 10 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının enerjisinin düşürüldüğü ve tehlike boyutunun bulunmadığı kaydedildi.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgede devam eden çalışmaları havadan inceleyerek çalışmalar hakkında son bilgileri aldık. Ekiplerimiz, yangın söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yangının enerjisi düşmüş durumda. Özveriyle alevlerle mücadele eden tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.