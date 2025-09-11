Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın ofisi kurşunlamıştı: Ayrıntıları belli oldu!

Olay, 9 Eylül saat 13.00 sıralarında Çukurova ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda meydana geldi. Ali Mert A., Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın inşaat firmasının ofisine girip boş olan makam koltuğuna 2 el ateş etti.
Paniğe kapılan çalışanlardan yaralanan olmazken, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, delil çalışmasının ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırının meydana geldiği bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde saklandığı tespit edilen şüpheli, sokakta yürürken yakalandı.
"BORÇLARIMIZ BİRİKİNCE ÖFKELENDİM"
Emniyete götürülen Ali Mert A., sorgusunda, “Bir süredir belediyeye bardak su satışı yapıyoruz ancak ücretini alamadık. Borçlarımız da birikince öfkelendim” ifadelerini kullandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Mert A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.