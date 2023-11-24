Yürek ısıtan görüntüler... Kardeşini sırtında taşıyarak okula götürdü

Yayınlanma: 24.11.2023 - 18:50

Güncelleme: 24.11.2023 - 18:50

Batman Hürriyet Mahallesi'nde kuvvetli yağışla birlikte meydana gelen sel sonrası cadde ve sokaklar çamura döndü.

Cadde ve sokakların çamur olmasından dolayı bir çocuk, kardeşini sırtına alarak okula kadar taşıdı.

Yürek ısıtan görüntüler bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

