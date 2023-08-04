Başkan Oran: Çeşme'ye çamur atanlar başka kapıya!

Yayınlanma: 04.08.2023 - 03:05

Güncelleme: 04.08.2023 - 03:07

İzmir’de Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, son günlerde turizm kenti ilçe için karalama kampanyaları başlatıldığını söyledi.

Atılan iftiraları ve kurulan tezgahların detaylarını Cumhuriyet’e anlatan Oran, “Birileri, ‘Ilıca Plajı’nda denize girenler aman dikkat, plaj zührevi hastalıklar bulaştırıyor’ açıklaması yapıyor. Zührevi hastalıkların hangi yolla bulaştığını herkes biliyor. Ben bu arkadaşın bu beyanatına gülüyorum. Gerçekten çok üzücü bu yayın. Turizmin parlayan yıldızı Çeşme’nin, Alaçatı’nın üzerinden ellerinizi çekin! Ben size Alaçatı’nın ve Çeşme’nin turizmcisini, yatırımcısını, esnafını yedirtmem” dedi.

“Çamur atanlar başka kapıya” diyen Oran, İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı’nın Ilıca Plajı’ndan alınan numunenin analiz raporunu kamuoyu ile paylaştı.

(Başkan Ekrem Oran, arkadaşımız Mehmet İnmez ile Ilıca Plajı'nda bir araya geldi)

“KESİNTİLER NEDENİYLE ŞİKÂYET ARTTI”

Son günlerde binlerce yurttaşın mağdur olduğu elektrik kesintilerin de kasıtlı olduğu görüşünü paylaşan Oran, “Çeşme’de elektrik kesintileri geçen senenin 15-20 katı. Çeşme’de bildirilen ve bildirilmeyen düzenli bir şekilde elektrik kesintileri oluyor. Kesintilerden otelciler, esnaf ve yazlıkçılar mağdur oluyor. Elektrik dağıtım firmasına sorduğumuzda ‘Aşırı elektrik kullanımı’ olarak söylüyor. Çeşme’nin nüfusuna baktığımızda geçen yıla göre ekonomik nedenlerden dolayı nüfus açısından düşüş var. Enerji yüklenmesinden dolayı elektrik kesintisini doğru olarak kabul etmiyorum. Çalışmalar için yapılan çukurlar kapatılmıyor ve vatandaş mağdur ediliyor. 26 Mayıs’ta Alaçatı’nın göbeğini müteahhitte kazdıran Gediz firması artık zarar vermeye başladı. Firmanın Çeşme’ye karşı taraflı ve siyasi davrandığını düşünme fikri doğuyor. Yol kazılarını, kesintileri kasıtlı olarak yaptıklarını düşünmeye başladık. Bizden 35 tane trafo yeri talep etmişler, 32 tanesine izin verdik. Ancak onlar sadece 10 tanesini yaptı. Yıllardır yatırım yapmayan dağıtım firması açığını aşırı yüklemeye atarak kenara çekilmeye çalışıyor. Bunu kabul etmiyoruz. Çeşme’nin elektriği ile ilgili gerekeni yapın” dedi.

Oran, ayrıca ilçenin pis olduğu görüntüsünü vermek isteyenlerin çöp konteynerlerini yerlere boşalttıklarını ve bu kişileri de tespit ederek suç duyurusunda bulunduklarını anlattı.