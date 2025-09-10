Yürekleri ağızlara getiren anlar kamerada: Yaya geçidinde ölümden kıl payı kurtuldu

Kaza, Sincan'da bulunan Emin Acar İmam Hatip okulu önünde meydana geldi. Okul önünde bulunan cadde üzerinde seyreden bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okulun bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada, sürücü hafif yaralanırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza anları, hemen yakında bulunan bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazanın meydana geldiği anda yoldaki yaya geçidinde bekleyen öğrencinin süratli bir şekilde üzerine gelen otomobili fark ettiği, otomobilden son anda kaçarak şans eseri yara almadan kurtulduğu görüldü.