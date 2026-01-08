Resmi Gazete'nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, yurt dışı alışverişlerinde yeni bir dönem başladı. Peki, Yurt dışı alışveriş 30 Euro sınırı kalktı mı? Yurt dışı gümrük vergisi sınırı 2026 ne kadar oldu?

YURT DIŞI GÜMRÜK VERGİSİ SINIRI 2026 NE KADAR OLDU, DÜŞTÜ MÜ?

Yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla yapılan vergisiz alışveriş dönemi sona erdi. 30 Euroya kadar vergisiz alışveriş uygulaması kaldırıldı. Karar ile, yurt dışından 30 Euro'ya kadar olan eşyaların, posta veya kargoyla gümrüksüz getirilmesine izin veren, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Karar Değişikliği Yapılmasına Dair Kanunu'nun 126. maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı. Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. İstisnanın kaldırılmasının ardından yurt dışından eşya getirmek isteyenler gümrük müşavirliği hizmeti alacak.

VERGİ ORANLARI DA DEĞİŞTİ

Vergi oranı, eşyanın Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60 olarak belirlendi. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya için ise bu oranlara ilave yüzde 20 vergi uygulanacak. Aynı kararın 126’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "30 Euroyu aşan ancak" ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Düzenleme, yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve hükümleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek.