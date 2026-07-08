Yurt dışına kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Gökçeada ilçesinde FETÖ'ye üye olma suçundan adli süreçleri devam eden 6 şüphelinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu tespit edildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince 3 Temmuz'da belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli ile organizatör 3 kişi, yakalandı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.