Yayınlanma: 09.08.2023 - 15:37

Güncelleme: 09.08.2023 - 15:37

Dövizle askerlik, Türkiye’de uygulanan ve yurt dışında yaşayan Türk yurttaşlarının, belirli bir ücret ödeyerek askerlik hizmetlerini daha kısa sürede tamamlamalarına olanak sağlayan bir uygulamadır. Peki, Yurt dışında dövizli askerlik nasıl yapılır? Dövizli askerlik şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...

DÖVİZLİ ASKERLİK NEDİR?

Dövizli askerlik, yurt dışında yaşayan Türk yurtaşlarının askerlik hizmetini yerine getirmeleri için sunulan bir seçenektir. Bu seçenek sayesinde yurt dışında yaşayan yurttaşlar, askerlik hizmetini yerine getirebilirler.

DÖVİZLİ ASKERLİK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Yurt dışında en az 3 yıl yaşamış olmak

35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik çağına gelmiş olmak

Askerlik hizmetini yapacak sağlık durumuna sahip olmak

Dikkat edilmesi gereken bir husus ise 3 yıllık sürede tatil günleri ve Türkiye'de geçirdiğiniz süreler sayılmıyor. Ortalama 4 yıl gibi bir süre yurt dışında yaşayanlar dövizli askerlik hizmetinden yararlanabiliyorlar.

DÖVİZLİ ASKERLİK İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Dövizli askerlik yapmak isteyenlerin öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu'na başvurması gerekmektedir. Başvuruda, kişinin yurt dışında yaşadığı süre, sağlık durumu ve diğer bilgileri istenmektedir. Konsolosluk gerekli yönlendirmeyi yapacaktır.

DÖVİZLİ ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR?

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları uzaktan eğitim sistemiyle 1 saatlik bir testle bedelli askerlik hizmetinden yararlanabiliyor ve kışla yüzü görmüyorlar.