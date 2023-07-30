Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘askerlik süresi’ açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik süresinin uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur" dendi.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2023 - 12:34
Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘askerlik süresi’ açıklaması
Abone Ol google-news

Askerlik hizmet süresinin uzatılacağına dair iddialara Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik süresinin uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur" açıklamasında bulundu.


MSB Milli Savunma Bakanlığı askerlik

İlgili Haberler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Askerlik yerleri belli oldu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Askerlik yerleri belli oldu!
Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2023 Bedelli askerlik ücreti kaç TL?

Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2023 Bedelli askerlik ücreti kaç TL?
Son Dakika... Bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı

Son Dakika... Bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı

En Çok Okunan Haberler