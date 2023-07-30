Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘askerlik süresi’ açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik süresinin uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur" dendi.
Askerlik hizmet süresinin uzatılacağına dair iddialara Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik süresinin uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur" açıklamasında bulundu.
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