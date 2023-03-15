Yurt dışında oy kullanma ne zaman başlayacak? Yurt dışında oy kullanma şartları nelerdir?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 21:57

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 21:57

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi.

YURT DIŞINDA OY KULLANMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak.

YURT DIŞINDA OY KULLANMA ŞARTLARI NELERDİR?



Yurt dışında yaşayan seçmen niteliğine sahip yurttaşların seçim döneminde oy kullanabilmeleri için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olmaları gerekmektedir. Yurtdışı Seçmen Kütüğünde yer almanın tek yolu, yurtiçinde nüfus müdürlüklerine, yurtdışında ise konsolosluklara başvurarak “adres beyanı”nda bulunmaktır.



YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNDE KAYITLI OLUP OLMADIĞIMI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz kayıtlı olduğunuz yeri (kayıtlı olduğunuz dış temsilciliği), www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" bölümünden gerekli bilgileri girerek sorgulayabilirsiniz.

YURT DIŞINDA OY KULLANMAK İÇİN HANGİ ŞARTLARI TAŞIMAK GEREKİYOR?

Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunan her Türk vatandaşı Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi ile halkoylamasında oy kullanabilir

Ancak,

- Kesinleşmiş mahkeme kararına göre kısıtlı olan seçmenler,

- İzinli olsalar bile silâhaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),

- Türk vatandaşlığını kaybedenler,

- Ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunanlar,

oy kullanamazlar



