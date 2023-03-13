YSK seçim takviminin başlangıç tarihi belli oldu mu? YSK seçim takviminin başlangıcı ne zaman?
YSK, seçim takviminin başlangıç tarihini açıkladı. Peki, YSK seçim takviminin başlangıç tarihi belli oldu mu? YSK seçim takviminin başlangıcı ne zaman?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimin başlangıç tarihiyle ilgili açıklamada bulundu. Yurttaşlar, seçim tarihinin başlangıcının ne zaman olacağını araştırıyor. ''YSK seçim takviminin başlangıç tarihi belli oldu mu? YSK seçim takviminin başlangıcı ne zaman?'' soruları sıklıkla soruluyor. İşte ayrıntılar...
YSK SEÇİM TAKVİMİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
YSK seçim takviminin başlangıç tarihi açıklandı.
YSK SEÇİM TAKVİMİNİN BAŞLANGICI NE ZAMAN?
YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, şunları kaydetti:
"Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Seçimlerinde, seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 tarihi belirlenmiştir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine çalışması da devam etmektedir."
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