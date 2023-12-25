Yayınlanma: 25.12.2023 - 17:24

Güncelleme: 25.12.2023 - 17:24

Yurt dışından gelen cihazlar hakkında yeni bir karara varıldı. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya açıkladı. Peki, Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi uzatıldı mı, kaç gün oldu? Yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar? Telefonu pasaporta kaydetme ücreti kaç TL?

IMEI KAYIT SÜRESİ UZATILDI MI?

AK Parti'li Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılacak yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'Geçici haberleşme' için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabilecek" dedi.

"EMEKLİLERE AİT ARAÇLAR DA 4 YIL KALACAK"

Sırakaya ayrıca yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşların geçici olarak ülkeye getirdikleri taşıtlar için 730 gün süre verildiğini bildirerek, "Bu sürenin tamamı kullanıldıktan sonra yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın taşıtı ile yeniden yurt dışına çıkış yapmasına gerek olmaksızın; bir defaya mahsus olmak üzere 730 güne kadar ek süre verilmesine yönelik düzenlememiz 2024'te yürürlüğe giriyor. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRME ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılında yurt dışından getirilen telefonu Türkiye’de kullanabilmek için yapılması zorunlu olan IMEI kaydının ücreti netleşti. 2023 yılı başından itibaren yeni aboneliklerde 117 TL yerine 260 TL maktu ÖİV alınacak. Ocak ayından itibaren IMEI kayıt harcı ise 2732 TL’den 6091 TL'ye çıkarılmıştı. Temmuz 2023'te alınan yeni kararla birlikte IMEI kayıt ücretinde artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Temmuz 2023 için IMEI kayıt ücreti için artış oranı belirlendi. Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi. Bu tutar 2023 sonuna kadar geçerli olacak.

TELEFONU PASAPORTA KAYDETME NASIL YAPILIR?

E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir. T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.