Asgari ücrette geri sayım: Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak?

Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:14

Güncelleme: 25.12.2023 - 10:14

Asgari ücretin ilk toplantısı 11 Aralık, ikinci toplantısı 18 Aralık'ta gerçeleşti ancak sonuç çıkmadı. Asgari ücret zammı için kritik günlere girildi. İşçi ve işveren asgari ücretin ne zaman açıklanacağını araştırılıyor. Peki, Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücrette 3. toplantının tam günü ve saati henüz duyurulmadı. Fakat toplantının 25-29 Aralık tarihlerinde yani önümüzdeki hafta içinde yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Asgari ücret desteği ise 500 lira olmuştu.