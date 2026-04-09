Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin gireceği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabileceği TR-YÖS, 12 Nisan Pazar günü Türkiye'de 15 ilde, yurt dışında 26 ülkede toplam 50 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Sınav için 60 bina ve 447 salon kullanılacak. Türkiye’nin uluslararası öğrenci politikası açısından önem taşıyan sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde uygulanacak ve soru kitapçığında sorular Türkçe olacak; Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde sorunun çevirisi yer alacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK BULUNDURULACAK

TR-YÖS, Türkiye saatiyle 11.15' te başlayacak. Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulanacak. Sayısal Yetenek Testi'nde 40, Temel Matematik Testi'nde 40 soru olacak ve adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık bulundurulacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' adresinden erişebilecek. Sonuçlar 7 Mayıs’ta açıklanacak ve sınavın geçerliliği yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl olacak.

"9 BİN 513 ADAY BAŞVURDU"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, TR-YÖS uygulamasının ÖSYM’nin dünyanın dört bir yanına yayılan sınav tecrübesini ve etkinliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Ersoy, "Dünyanın farklı coğrafyalarından ülkemizde eğitim görmek isteyen öğrenciler için adil, şeffaf ve ölçülebilir bir sistem sunuyoruz. Bu kapsamda 9 bin 513 aday TR-YÖS’e başvurdu. Yaptığımız iş birlikleri ile yurt dışı sınav merkezlerinde teknik altyapımız her yıl gelişiyor. Ülkemizin uluslararası düzeydeki etkinliğine büyük katkı sağlayacak olan TR-YÖS uygulamasını çok kıymetli görüyoruz. TR-YÖS için yurt içi ve yurt dışında görev yapacak personelimize gerekli eğitimler verildi. Toplam 2 bin 74 kişi sınavda görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerimize kolaylıklar dilerim" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)