Yurt genelinde 14 ildeki çeşitli alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı: ‘Ormansızlaştırmaya’ kapı açıldı

Orman sınırları dışına çıkarılan yerler Afyonkarahisar İscehisar Çukur, Bolu merkez Musluklar, Bursa Orhangazi Arapzade, Denizli Acıpayam Dodurga, Eskiköy, Ören, Çameli Kızılyaka, Sarıkavak, Taşçılar, Yaylapınar, Honaz Dereçiftlik, Merkezefendi Başkarcı, Tavas Ulukent, Gümüşhane merkez Aktutan Köyü, Torul Kaledibi Köyü, Isparta merkez Çünür, İzmir Menemen Doğa, Yanıkköy, Manisa Yunusemre Uncubozköy, Mardin Midyat Güngören, Muş merkez Yelalan, Rize Pazar Bucak Köyü, Tokat merkez Çat/Cumhuriyet, Dedeli, Trabzon Çaykara Uzuntarla, Of Soğukpınar, Vakfıkebir Yaylacık, Uşak Eşme Davutlar, merkez Çatalbayır, Göğem’de bulunuyor. Karara göre, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

TAPUDA HAZİNE ADINA TESCİL EDİLİYOR

Karar, Orman Yasası’nın Ek 16. Maddesi’ne dayandırıldı. Yasaya 2018 yılında eklenen bu madde yıllardır tartışılıyor. Ormanlarla ilgili faaliyet gösterenler tarafından eleştiriliyor. Yasaya eklenen bu madde Cumhurbaşkanı’na bazı koşullarla alanları orman sınırları dışına çıkarma yetkisi veriyor. Yasaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan” sınırları Cumhurbaşkanı’nca belirlenen alanlar, orman sınırları dışına çıkarılabiliyor.

Tapuda Hazine adına tescil ediliyor. Orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere de devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Orman Genel Müdürlüğü’ne orman tesis etmek üzere tahsis ediliyor.