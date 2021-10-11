Yurt isyanı kapıya dayandı: İzmir'de gençler sokağa mâhkum

11 Ekim 2021 Pazartesi, 16:25

“Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, sokaktayız vazgeçmiyoruz” sloganıyla Ege Üniversitesi Kampüsü girişinde toplanan mağdur öğrenciler, "ya niteliksiz yurtlara mahkum olduklarını ya da sokakta kaldıklarını" belirterek karşılaştıkları zorluklara tepki gösterdi. Üniversitedeki öğrenci sayısının 65 bin olmasına karşın yaklaşık 3 bin civarında yurt kapasitesi olduğunu duyuran Fatma Güçlü, İzmir’deki tüm üniversitelileri yürüttükleri mücadeleye destek olmaya çağırdı.

Ortak açıklamayı okuyan Fatma Güçlü, “Üniversite öğrencileri olarak fahiş kira fiyatları ve niteliksiz yurtlara karşı günlerdir sokaklardayız. Sırtımızda birer battaniyeyle banklarda uyuyoruz. Başvurduğumuz KYK yurtlarında 10 bininci sırada yedekteyiz. Fahiş kira fiyatları ile evsiz kaldık. Bazı arkadaşlarımız kayıt dondurmak zorunda kaldı. Ege Üniversitesi’nde okuyan öğrenci sayısı 65 bin iken, üniversite içinde bulunan yurdun kapasitesi 3.806 kişiyle sınırlı. İzmir'de okuyan 200 bin üniversite öğrencisi varken, İzmir’deki KYK yurtlarının yatak sayısı 16 bin ile sınırlı. Niteliksiz olan yurtlar için bizden 400 lira alıp bizim 250 lirayla geçinmemizi bekleyenlerden hesap sormak için mücadele ediyoruz. Geri ödemeli 650 lirayı bize çok gören, 'Gözünüze dursun’ diyenler 1150 odalı saray fanuslarında yaşarken bir günlük masrafı binlerce öğrencinin aylık masrafına eşit olanlardır. İzmir ve İstanbul'da yaklaşık 80 üniversiteli barınamıyoruz, geçinemiyoruz dediği için işkence ile gözaltına alındı. Hastane önünde ters kelepçe ile yerlerde sürüklendik, tekmelendik” dedi.