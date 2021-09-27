Yurt sorunu için 2 yıl önce uyarı yapılmış

27 Eylül 2021 Pazartesi, 17:36

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver; 2018 yılında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurt sorunu yaşayacağını gündeme getirdiğini anımsattı.

İki yıl önce söylediklerinin bugün yaşandığına dikkat çeken Ünver, şunları söyledi:

“Bu durumun böyle olacağı, daha önceden belliydi, bir sır değildi. 2018 yılında tek adam rejiminin ilk bütçesi hazırlanırken, Yurt Kur’un (KYK) bütçesi yüzde 18 eksiltilmişti. Ben bu durumu tespit ederek, komisyonda bütçe görüşülürken bakana ve kurum yetkililerine yüzde 18 eksiltilen bütçe ile üniversitelerdeki yurt açının nasıl giderileceğini sormuştum. O sorum hala havada.

Bugün geldiğimiz noktada üniversitelerde yurt açığının giderilemediğini, bilakis daha da arttığını görüyoruz. 2018’de 13 milyar 899 milyon 262 bin lira olan KYK bütçesi, 2019’da 10 milyar 317 milyon 998 bin liraya düşürülmüş. Kurum bütçesi 2020’de 10 milyar 413 milyon 496 bin lira olarak, 2021’de de 11 milyar 580 milyon 936 bin lira olarak bu düşük seviyeleri korumaya devam etmiştir.

Bu bütçe imkanlarıyla üniversitelerdeki yurt açığının çözülmesi ihtimali bulunmamaktadır. Kurum bütçesi arttırılarak yeni yurtlar inşa edilmesi ve gençlerimizin sokaktan kurtarılması gerekmektedir.”

Ünver, komisyonda yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı.