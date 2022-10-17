Yurttaş borcu borçla kapatıyor... Kart sayısı 322 milyona ulaştı!

17 Ekim 2022 Pazartesi, 09:40

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, ekonomik krizin ne kadar derinleştiğini gözler önüne serdi.

85 milyon nüfuslu ülkemizde kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart sayısının ağustos itibarıyla 322 milyon adede ulaştığına dikkat çeken Başevirgen, “Milyonlarca kişi gelecekteki gelirlerini harcayarak ya da olmayan gelirleri için bankalara borçlanarak kredi kartı ve banka kartlarıyla yaşamını idame ettiriyor. Ağustos ayı kartlı ödeme verilerine göre, ağustos sonu itibarıyla kredi kartı sayısı 93,8 milyon adet, banka kartlarının sayısı 161,8 milyon adet ve ön ödemeli kart sayısı 66,4 milyon adet oldu. Geçen yılın aynı ayına kıyasla kredi kartı sayısı yüzde 16, banka kartı sayısı yüzde 13, ön ödemeli kart sayısı yüzde 28 arttı. Toplam kart sayısı yüzde 16 artışla 322 milyon adede ulaştı. Türkiye nüfusunun 85 milyon kişi olduğu düşünüldüğünde ve 18 yaş ve üzerindekilerin kart sahibi olabileceği göz önüne alındığında ortalama kişi başına 4-5 adet kart düşüyor” ifadelerini kullandı.

“YURTTAŞLAR OLMAYAN GELİRLERİNİN ÜZERİNDE BORÇLU”

Yurttaşların girdikleri borç batağı nedeniyle birden fazla banka ve kredi kartı kullandığını ve karttan karta aktarma yaparak da diğer bir kartın borcunu kapatma çalıştığını söyleyen Başevirgen, “Yurttaşlar günlük ihtiyaçlarını ancak bu şekilde karşılayabiliyor. Bunun yanında 4-5 kartın toplam limiti dikkate alındığında yurttaşlar olmayan gelirlerinin üzerinde kart borcu ile karşı karşıya. Gelecekte elde edecekleri gelirlerini bugünden harcamak zorunda. 322 milyon kart sahibi geleceğini bankaya borçlanarak hayatını sürdürüyor. Bunun için bankalara aylık yüzde 2 dolayında faiz ödüyor. Son ödeme tarihini geçirdiğinde bu faiz daha da artıyor. Kredi kartı dışında, banka kartlarıyla ATM’lerden bankanın kendisine tanıdığı limit dahilinde ek hesap veya kredili mevduat hesabından bankadan faizle borç aldığı bir parayı çekerek kendisinin, ailesinin, çocuklarının ihtiyacını karşılıyor” diye konuştu.

“KARTLA YAPILAN BİR AYLIK HARCAMA TUTARI 350 MİLYAR LİRAYA DAYANDI”

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, ağustos ayında kartlarla yapılan toplam harcamaların geçen yılın aynı ayına göre yüzde 125 artarak 346 milyar TL’ye ulaştığını ifade eden Bekir Başevirgen, “Bu ödemelerin; 272,7 milyar lirası kredi kartıyla, 67,2 milyar lirası banka kartlarıyla, 6,1 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Kart sayısının 322 milyona ulaşması, bir aylık harcama tutarının 350 milyar liraya yaklaşması, bireylerin ve hanelerin ağır bir kart borcu yükü altında olduğunu gösteriyor. Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin ve kanuni takibe düşenlerin sayısının 4 milyonu aşması, bu sürecin tıkanacağını ve kartı kartla çevirmenin sürdürülemez olduğunu gösteriyor“ dedi.