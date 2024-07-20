Yurtdışı çıkış harcı 500 lira

Yayınlanma: 20.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.07.2024 - 04:00

AKP’nin sözde vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan 53 maddelik vergi paketi yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. En düşük emekli maaşı olan 10 bin liraya, 1500 lira eklenerek 12 bin 500 liraya yükseltilmesini ve yurtdışı çıkış harcının 150 liradan 500 liraya çıkarılmasını öngören teklifte adalet çıkmadı. Yurtdışı çıkış harcı miktarının her yıl yeniden değerleme oranına göre zamlanması da kararlaştırıldı.

‘YÜK ADİL DAĞITILMIYOR’

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu teklife tepki gösterdi. Bakırlıoğlu, “Bu ortaya konuyan vergi paketi ile adaletsizliği giderecek herhangi bir düzenleme ile maalesef karşı karşıya değiliz” dedi. En düşük emekli maaşına yapılan 2 bin 500 liralık artışın emeklileri hayal kırıklığına uğrattığını belirten CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise yurtdışı çıkış harcına yapılan artış için şu eleştiriyi yaptı: “Eminim ki yakında cumhurbaşkanı kararı ile bin 500 liraya çıkarılacaktır. Gençlerimizin zaten yurtdışına çıkışının zor olduğu bu dönemde bir de çıkış harcı ekliyorsunuz. Vatandaşlarımız vize merkezlerinden randevu bile alamıyor, vize talepleri reddediliyor.”