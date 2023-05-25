Yurtdışında kullanılan oy sayısı açıklandı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurtdışı temsilcilikler ve gümrüklerde 1 milyon 895 bin 430 seçmenin oy kullandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turda kullanılan oyları geçti.
Yurtdışı temsilciliklerde oy verme süreci sona erdi. Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1.783.107 olarak gerçekleşti.
Gümrüklerde kullanılan oy sayısı ise 112.323 olarak açıklandı. Gümrüklerde oy verme süreci 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Bugün saat 10.00 itibarıyla gümrüklerde kullanılan oylar ile birlikte toplam oy sayısı 1.895.430.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan seçim öncesi tehlikeli sözler
- Oylar işte böyle çalınıyor
- 6.7 milyon fazla seçmen!
- Tina Turner yaşamını yitirdi
- Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması!
- Binali Yıldırım'dan bir garip 'bakanlık' açıklaması!
- Kılıçdaroğlu'ndan Babala TV çağrısı
- Mansur Yavaş'tan 'Sinan Oğan' yorumu
- HDP ve Yeşil Sol Parti’den 'protokol' açıklaması
- Kritik kararının açıklanacağı saat belli oldu!