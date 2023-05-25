2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Yurtdışında kullanılan oy sayısı açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurtdışı temsilcilikler ve gümrüklerde 1 milyon 895 bin 430 seçmenin oy kullandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 10:53
Yurtdışında kullanılan oy sayısı açıklandı
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turda kullanılan oyları geçti.

Yurtdışı temsilciliklerde oy verme süreci sona erdi. Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1.783.107 olarak gerçekleşti.

Gümrüklerde kullanılan oy sayısı ise 112.323 olarak açıklandı. Gümrüklerde oy verme süreci 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Bugün saat 10.00 itibarıyla gümrüklerde kullanılan oylar ile birlikte toplam oy sayısı 1.895.430.


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