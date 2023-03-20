Finlandiya'yla ilgili Meclis'teki oylama öncesi TKH'den çağrı: Kimin ABD’ci ve NATO’cu olduğunu göreceğiz!

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 12:29

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 12:29

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO'ya katılımına onay veren protokolü imzaladığını duyurmasının ardından Meclis'teki partilere bir çağrıda bulundu.

TKH'nin "NATO’nun genişlemesine hayır! ABD’nin emperyalist siyasetine ortak olmayın!" başlıklı çağrı açıklamasında şöyle denildi:



"AKP iktidarı tarafından Finlandiya’nın NATO üyeliğine yönelik onay süreci başlatılmış ve Meclis’e gönderilmiştir. AKP lideri Erdoğan, bir kez daha emperyalizm karşısında boyun eğmiştir!

Finlandiya’nın NATO üyeliğine ve NATO’nun genişlemesine onay verilmesi, bölge ülkeleri arasındaki gerilimin daha da artması ve Ukrayna’da süren savaşa benzin dökülmesi anlamına gelecektir.

NATO, bir savaş ve terör örgütüdür. NATO, ABD emperyalizminin jandarmasıdır. NATO savaş örgütünün genişlemesi Avrupa açısından “güven ve istikrar” getirmeyecek tersinden ABD’nin emperyalist planlarının provokasyonlarına zemin oluşturacaktır.

Ukrayna’da yaşanan savaşın ana nedeninin NATO’nun genişlemesi olduğu gerçeği bilinirken Erdoğan tarafından atılan bu adım, komşumuz Rusya’ya karşı ABD emperyalizminin yeni provokasyonlarına kapı aralamaya hizmet edecektir.

FETÖ başta olmak üzere gladio örgütlenmesinin komuta merkezi olan NATO’nun genişlemesine onay verilmesi ülkemiz çıkarlarına da aykırıdır. Bugün Rusya’ya yönelen NATO silahları yarın ülkemizi daha fazla tehdit edecektir. Karadeniz’i NATO gölüne çevirmek isteyen ve Karadeniz’de askeri varlığını her geçen gün artıran ABD emperyalizminin çıkarlarına hizmet eden bu adım TBMM’de onaylanmamalıdır!"

"NATO’nun genişlemesine onay verilmesi, ABD’nin emperyalist siyasetine onay vermektir" denilen açıklama, "Kimin ABD’ci ve NATO’cu kimlerin yurtsever olduğunu Meclis oylamasında göreceğiz!" vurgusuyla sona erdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı görüşmenin ardından yaptığı basın toplantısında "Güvenlik kaygılarımızın giderilmesi hassasiyetine binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik" açıklaması yapmıştı. Erdoğan'ın imzalamasının ardından Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokol, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Söz konusu protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu’na havale edildi.