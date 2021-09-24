‘Yurtsuz’ öğrenci kenti İzmir
Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir’de 6’sı devlet 4’ü vakıf olmak üzere 10 üniversite bulunuyor. Kentte yaklaşık 200 bine yakın öğrenci eğitim görüyor. Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda 16 bin yatak, özel yurtlarda 12 bin yatak mevcut. CHP’li belediyelerin açtığı öğrenci yurtlarının yatak kapasitesi ise bini buluyor. Öğrenci kenti İzmir’de yurt sayısı ve yatak sayısı yetersiz kaldı.
Yüz yüze eğitimin başlamasıyla üniversite öğrencilerinin en büyük problemlerinden biri barınma oldu. İzmir’de 6’sı devlet 4’ü özel olmak üzere 10 üniversite, 200 bine yakın öğrenci var. Kredi Yurtlar Kurumu’nun (KYK) İzmir’deki yatak kapasitesi ise yaklaşık 16 bin.
YURT SAYISI YETERSİZ
İzmir’in en büyük üniversitelerinden olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kendi bünyesinde yurdu bulunuyor fakat yurdun öğrenci kapasitesi 564 kişilik. Ege Üniversitesi’nin içinde bulunan KYK yurdu 2 bin 900 öğrenciyi misafir ediyor.
Kent genelinde KYK ve üniversite yurtlarının dışında Bornova, Buca, Bayraklı, Narlıdere, Karabağlar, Balçova ve Karşıyaka belediyelerinin öğrenci yurtları mevcut. Belediyeler tarafından hizmete sokulan yurtların kapasiteleri ise ortalama binin üzerinde.
Kentte özel yurt sayısı 44. Bunların yatak kapasitesi ise 12 bin civarında. Birçok öğrenci özel yurtlarda kalamadıklarını, bunun da fiyatların çok pahalı olması ve yurda girerken 1 yıllık senet imzalatılmasından kaynaklandığını belirtiyor.
Üniversitelerin açılmasıyla birlikte ev kiraları geçen yıla oranla iki katına çıktı. İzmir’de üniversite yakınlarında oturulabilecek en uygun ev kirası asgari ücret ve üzerinde seyrediyor. Bornova, Balçova ve Buca bölgelerinde 50 ile 80 metrekare alana sahip içerisinde internet ve doğalgazı bulunan bir evin ortalama kirası 1700 ile 2500 TL arasında değişiyor. Eğer üniversite yerleşkesinden uzak ise bu rakam 1300’e kadar iniyor. Bütçelerini aşarak ev kiralayan öğrenciler 1 yıllık depozito ve senet imzalamak zorunda bırakılıyor.
CHP’Lİ BAŞKANLARDAN ÖĞRENCİLERE DESTEK
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Çiğli belediyeleri yurt sorunun çözmek için seferberlik başlattı.
Yaşanan yurt krizi sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ve Bornova'da 2 adet yurdun kiralandığını açıkladı. Soyer, “İki yurt kiraladık. Özel yurt sahipleriyle ise kontenjan için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ülkenin geleceğini, sokakta sahipsiz bırakmayacağız” diye konuştu.
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Öğrencilerin çağrılarına sessiz kalmadık” diyerek, belediyeye ait iki tesisi kız ve erkek yurdu olarak açtıklarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Burs desteği Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da üniversite öğrencilerine destek vereceklerini, ilçede ikamet eden ve 2021 YKS sonucunda üniversiteye başlayan öğrencilere nakdi destek sunacaklarını belirtti.
Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ise bir öğrenciye evini açacağını duyurdu. İduğ, tek yaşayan annesinin evinde bir kız öğrenciyi misafir edeceğini açıkladı.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de ilçede öğrenci evleri olduğunu, kimseyi mağdur etmeyeceklerini, belirlenen şartlara uyan öğrencilere ayda 300 lira burs verileceğini ifade etti.
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