Yurtta gıda zehirlenmesi: 80 öğrenci hastaneye başvurdu
Kars şehrinin Kağızman ilçesinde Kağızmanlı Hıfzı Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinden 80'i gıda zehirlenmesi şikayeti ile hastaneye başvurdu. Kars Valiliği, "Besin zehirlenmesi şüphesi ile ilgili gerekli numuneler alınmıştır" açıklamasında bulundu.
Kars'ın Kağızman ilçesinde 80 öğrenci, gıda zehirlenmesi
şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Kağızmanlı Hıfzı Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinden
bazılarında sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı ve ishal şikayeti başladı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci, Kağızman Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına öğrencilerden bazıları taburcu edildi.
Öte yandan ekipler, incelemek üzere yurttaki yemeklerden
numune aldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğüne bağlı Kağızmanlı Hıfzı Yurdunda kalan öğrencilerin besin
zehirlenmesi şüphesiyle yurt idaresine başvurduğu belirtilerek, şu bilgilere
yer verildi:
"Öğrencilerimizin Kağızman Devlet Hastanesine intikalleri sağlanmıştır. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altında tutulmaktadırlar. Besin zehirlenmesi şüphesi ile ilgili gerekli numuneler alınmıştır, yetkili kamu kuruluşları tarafından incelemeler devam etmektedir."
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Ölümlerinde kimlerin sorumluluğu varsa…’
- 'Akar soktu, şimdi ceremesini çekiyoruz'
- Şehit cenazesinde gerginlik
- Borsa yatırımcısını uyardı!
- Özgür Özel'den Ömer Çelik'e 'bildiri' yanıtı
- 'İnsanın olduğu yerde sınıf olacak'
- 'Kirli siyasete ortak olmayız'
- BBP lideri Destici böyle 'istedi'
- Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
- Dev derbide kazanan çıkmadı!