Yurttaş batağa saplandı: ‘Butlan’ rezervi vurdu

CHP TBMM Grubu’nun Ekonomi Raporu’nda şu değerlendirmelere yer verildi:

- Türkiye’nin uluslararası yatırım açığı nisanda 21.1 milyar dolar artarak, Mart 2018’den sonra ilk kez 400 milyar dolar sınırını aşarak 402.3 milyar dolara kadar yükseldi.

- Türkiye’nin orijinal vadesi ne olursa olsun bir yıl içerisinde geri ödemesini yapmak zorunda olduğu dış borçları nisanda 5 milyar dolar daha artarak 242 milyar dolara kadar çıktı.

‘BUTLAN’ REZERVİ VURDU

- Merkez Bankası’nın, 15 Mayıs’ta 168.8 milyar dolar olan döviz rezervi “butlan” kararını izleyen iki haftada 9 milyar dolar azalarak 5 Haziran haftasında 159.4 milyar dolara inmişti. Rezerv 5-12 Haziran haftasında da 7.3 milyar dolar daha azalarak 152 milyar dolara indi. “Butlan” kararından sonra rezervde 17 milyar dolarlık azalma yaşandı.

- 2025 yılında uygulanmayan dördüncü geçici vergi döneminin yeniden uygulanmaya başlanmasıyla birlikte nisan-mayıs aylarında tahsil edilmesi gereken vergi gelirlerinin şubat-mart aylarında tahsil edilmesi yılın ilk dört aylık döneminde bütçe açığının “küçüldüğü” imajı yaratmış ve bu durum iktidar tarafından “mali disiplin” işareti olarak gösterilmişti. Ancak mayıs ayıyla birlikte bu erken tahsilatın etkisi geride kaldı ve geçen yıl 235.2 milyar lira fazla verilen mayıs ayında bu yıl 298.2 milyar lira açık verildi. Faiz dışı bütçedeki 346 milyar liralık fazla ise 169 milyar liralık açığa dönüştü.

7 TRİLYON SINIRI AŞILDI

- Yurttaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 5 - 12 Haziran haftasında 97.7 milyar lira daha artarak 6 trilyon 896 milyar liraya tırmandı. Varlık yönetim şirketlerine olan borçlarla birlikte toplam finansal borç ilk kez 7 trilyon lirayı aştı. Merkez Bankası’nın verilerine göre yurttaşların varlık yönetim şirketlerine 132 milyar lira borcu bulunuyor.

İCRADA 4.7 MİLYON DOSYA

- İcra dairelerine 1 Ocak– 20 Haziran 2026 günleri adasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 2025 yılının aynı günlerine göre yüzde 0.3 oranında (13 bin adet) artarak 4 milyon 724 bine çıktı.

- Tarımsal girdi fiyatları gübre, ilaç ve enerji fiyatlarındaki yüksek oranlı artışların etkisiyle nisanda bir önceki aya göre yüzde 5.6 oranında arttı. Nisan itibariyle son bir yıllık artış ise yüzde 39’a ulaştı.