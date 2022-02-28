Yurttaş bedelsiz verdi, AKP’li Üsküdar Belediyesi satışa çıkardı
AKP’li Üsküdar Belediyesi, Küçük Çamlıca’da bulunan ve mülkiyeti kendine geçmiş olan parseli satışa çıkardı. CHP’li Üsküdar Belediye Meclis üyesi Nuray Kılıç, “Vaktiyle vatandaştan ‘Yeşil Alan’ yapılmak üzere alınmış, şimdi satılmak isteniyor” dedi.
AKP’li Üsküdar Belediyesi Küçük Çamlıca’da bulunan bin 178 metrekare büyüklüğündeki parseli satışa çıkardı.
Daha önce vergi borçlarına karşılık birçok parseli Maliye Hazinesi’ne satan Belediye, yeni yayımladığı ilanla, havuzlu villaların arasında kalan parsel için 29 milyon 456 bin 250 muhammen bedel belirlendi. Düşük yoğunluklu konut alanında kalan söz konusu parsele, taban alanı arsanın yüzde 10’nu geçmeyen iki katlı villa yapılabilecek. İhale 10 Mart 2022 tarihinde yapılacak.
"BEDELSİZ TERK EDİLEN YER"
CHP’li Üsküdar Belediye Meclis üyesi Nuray Kılıç, Belediye yönetiminin şubat ayı meclis toplantısında söz konusu arazi ile satış yetkisi aldığını söyledi.
Teklife CHP Grubu olarak ret oyu verdiklerini belirten Kılıç, özetle şunları söyledi:
“Bu arazi kamuya bedelsiz terk edilen bir yer. Vaktiyle vatandaşın elinden ‘Yeşil alan’ olarak kullanılma bahanesiyle zorla alınmış. Şimdi konut alanına dönüştürülerek, belediye adına satışı yapılmak isteniyor. Belediye, satıştan elde edilecek gelirin, bütçenin hangi kaleminde kullanılacağı konusunda bir açıklama olmadığı için teklife ret oyu verdik.”
VERGİ BORÇLARINA KARŞI ARAZİ
Üsküdar Belediyesi geçen aralık ayında, Selimiye Mahallesi’nde bulunan ve planlarda karakol alanı olarak ayrılmış olan bir parseli, vergi borcuna karşılık Maliye Hazinesi’ne devretmek için Meclis kararı almıştı.
Geçen yıl şubat ayında da Üsküdar Belediyesi, yine vergi borcuna mahsuben iki ayrı okul arazisini Maliye Hazinesi’ne devretmek için Meclis kararı aldırmıştı.
Geçen yıl mart ayında ise Üsküdar Belediyesi, Maliye’den devralacağı ancak henüz almadığı 19 taşınmaz için, Belediye Meclisi’nden satış yetkisi istemiş ve oy çokluğu ile almıştı.
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