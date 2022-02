AKP'li Akbaşoğlu: 'NATO ülkesi olarak Türkiye'nin S-400 almasının mahsuru olmadığı apaçıktır'

25 Şubat 2022 Cuma, 15:42

Muhammet Emin Akbaşoğlu, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesini değerlendiren Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

“ASKERİ HAREKÂTI REDDEDİYORUZ”

“Bütün yetkili organlarımız; Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanlığımız ve iktidarıyla, muhalefetiyle bütün partilerin Meclis’te de gündeme getirdiği ve bütün milletimiz tarafından ortaya konulan yaklaşım içerisinde asla ve kat’a Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın doğru olmadığını, uluslararası hukuka aykırı olduğu; barışa, istikrara ve huzura vurulmuş büyük bir darbe olduğunu ifade ettik. Her iki ülkeyle de diyalog kurabilen, diplomasiyi önceleyen, arabuluculuk teklifiyle yapıcı, onarıcı, kucaklayıcı ve kuşatıcı fonksiyon icra eden Türkiye’nin insanlığın barış, huzur ve güveni için nasıl büyük bir çaba sarf ettiği de bu süreç içerisinde bütün dünya tarafından ve bölge halkları tarafından görüldü. Ukrayna’nın egemenliği, sınırı, toprak bütünlüğü ve vatandaşlarına dönük bu uluslararası hukuka aykırı, sınırların silah zoruyla değiştirilmesine ilişkin askeri harekâtı reddettiğimizi ifade etmek isterim. İnsanlığın barış ve huzurunun temini noktasında Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yapılan çağrıları yineliyoruz. Bir an önce diplomasiye dönerek bölgede huzur ve sukutun, emniyet ve güvenliğin sağlanması gerektiğini, Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Uluslararası hukuk nezdinde Rusya’nın bir an evvel bu harekatı durdurarak ikili görüşmeler ve diplomasiyle huzur ve emniyetin sağlanması noktasında adım atmasının en doğru yol olduğunu vurgulamak istiyoruz.

“MÜSEBBİBİNİN TÜRKİYE VE ERDOĞAN OLARAK GÖSTERİLMESİ, KİN VE NEFRETİN EN BARİZ DELİLİ”

Bu meselenin dahi bir iç politika malzemesi yapılmasını ciddiyetsizlik olarak görüyoruz. Neredeyse Rusya ile Ukrayna arasındaki bu çatışmanın, bu durumun müsebbibi olarak Türkiye’nin ve Sayın Erdoğan’ın gösterilmesine dönük muhalefetin yaklaşımını milletimizin mahşeri vicdanına havale ediyorum. Bu gerçekten kin ve nefretin, hırs ve hasedin nasıl bir noktaya geldiğinin en bariz tezahürüdür, delilidir. Türkiye’yi, milletimizi, ülkemizi ve devletimizi düşünerek hareket eden bir milli muhalefet yaklaşımının böyle bir yorumlamada bulunmaması bütün milletimizin beklentisidir. Hiç olmazsa milli meselelerde davranmayın.”

“28 ŞUBAT RUHUNU DİRİLTMEKTEN BAŞKA İŞE SEBEP OLAMAZLAR”

Akbaşoğlu, altı muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları kapsamında ikinci buluşmasını 28 Şubat’ta yapacak olmasına tepki gösterdi. Altı muhalefet partisi için “28 Şubat İttifakı” diyen Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

“‘Parlamenter sisteme geri dönelim’ çağrısı, tam da 28 Şubat postmodern darbesinin geri çağrılması önerisidir. 28 Şubat ittifakının güçlendirilmiş parlamenter sistem önerileri, vesayet odaklarını geri çağırmak, onlara apaçık kapı aralamaktır. Kim ne derse desin, işin hakikati budur. 28 Şubat’ta bir araya gelenler, 28 Şubat ruhunu diriltmekten başka işe sebep olamazlar. Bu altı artı bir ittifakta CHP, görünmez ortak HDP’yi takip etmektedir. Diğer beş parti de CHP’nin peşi sıra gitmektedir. CHP zihniyeti, 28 Şubat’ın bizzat planlayıcısı, tetikçisidir. CHP’nin değiştiğini zannedenlerden de 28 Şubatçılardan da 28 Şubat ittifakından da bu millete asla ve kat’a hayır gelmeyeceği muhakkaktır.”

“NATO ÜLKESİ OLAN TÜRKİYE’NİN S-400 ALMASININ BİR MAHSURU OLMADIĞI APAÇIKTIR”

Rusya-Ukrayna krizi devam ederken muhalefet ile iktidar arasındaki S-400 tartışması ve son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “S-400’lerden derhal kurtulmalı” ifadelerinin sorulması üzerine Akbaşoğlu, şu yanıtı verdi:

“Türkiye, terör tehdidi ile de yüz yüzedir. Milli savunma sanayimizi geliştirirken ihtiyaç hissettiğimiz silahların alınması noktasında ikili münasebetlerle gerek Amerika gerek Avrupa gerek Rusya gerek Çin ile münasebet içinde olduk, olageldik. Bir NATO ülkesi olarak Patriot füzelerini talep etmemize rağmen ABD vermeyeceğini ilan etti. Savunma sanayii, hava savunması noktasında Çin ile de Rusya ile de görüştük. Sonunda Rusya’dan S-400’ü ülkemizin savunması için aldık. Kendi yerli ve milli hava savunma sanayii sistemlerimizin güçlendirilmesi konusunda da mesafeler kat ettik. Milletimizin güvenliği adına aldığımız, hep beraber yaşadığımız süreçleri iç politik malzemeye dönüştürerek kendi kısır, rant elde etmeye dönük yaklaşımları, muhalefetin nasıl ciddiyetsiz olduğunun en büyük teyididir. Yunanistan nasıl Rusya’dan hava savunma sistemini aldıysa bir NATO ülkesi olan Türkiye’nin S-400 almasının bir mahsuru olmadığı apaçıktır. Biz, bunu saldırı için değil Türkiye’ye yapılabilecek saldırıları önlemek için aldık. ‘Niye milletimizi dışarıdan gelen saldırılara karşı savunuyorsunuz’ demekten başka bir şey değildir. Akılla izah edilebilecek bir yaklaşım değildir.”

“EKONOMİK DALGALANLAMALAR OLDU. ALACAĞIMIZ TERBİRLERLE SÜRECİ YÖNETECEĞİZ”

Rusya-Ukrayna kriziyle dövizin yükselmesi, kur garantili mevzuatın Hazine’ye yükünün artacağı endişesi, enflasyon rakamlarının artacağı beklentilerine karşı ne tür plan yapıldığına yönelik soruya Akbaşoğlu, “Bu yaşadığımız süreçler ekonomik birtakım dalgalanmalara bütün dünyada yol açacaktır. Rusya’da nasıl bir ekonomik dalgalanma oldu, hepimizin malumudur. Aynı şekilde Avrupa’da da dünyada da nihayet Türkiye’de de bunun yansımaları söz konusu. Alacağımız tedbirlerle Allah’ın izniyle dünyada oluşacak bu tür ekonomik dalgalanmaların en az hissedilmesine dönük ülkemizde gerekli tedbirleri, gerekli politikaları Maliye Bakanlığımız ve diğer ilgili bakanlıklar ve kurum kuruluşlarla, sıkı bir takiplerle, yeni atılımlarla, yeni paketlerle milletimizin alım gücünü artırmaya dönük yaklaşımlarla bütün bu süreçleri inşallah yöneteceğimizi ifade etmek isterim” yanıtı verdi.

“DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYESİNE DÖNÜK HAZIRLIKLARINI YAPMIŞTIR”

Ukrayna’da bulunan Türk vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri konusunda yeterli uyarı yapılmadığı konusundaki eleştirilerin sorulması üzerine Akbaşoğlu, “Gerekli açıklamalar hem bizzat aranmak suretiyle, internet ortamıyla açıklama yapmak suretiyle iki haftayı aşkın süredir temasa geçilmiştir. Özellikle güvenli bölgelerde kalınması hususunda da açıklamalar Dışişleri Bakanlığı’nda yapılmaktadır. Beş bine yakın vatandaşımız Türkiye’ye dönmüştür. Dışişleri Bakanlığımız oradaki vatandaşlarımızın tahliyesine dönük hazırlıklarını yapmıştır” dedi.