Yurttaş Birlikteliği 28 Aralık’ta Tandoğan’da: Birlikte güçlü bir ses olma zamanı
Demokratik Kitle Örgütleri, 28 Aralık’ta demokratik- laik cumhuriyet için miting yapacak.
"Yurttaş Birlikteliği" ismi altında toplanan 54 demokratik kitle örgütü 28 Aralık'ta ülkenin ve yurttaşların yaşadığı sorunlara karşı Anadolu Meydanı’nda (Tandoğan) miting düzenleyecek.
“Ekonomik çöküş ve yoksulluk devam ederken, kazanılmış haklarımız birbir elimizden alınıyor. Tüm kurumlar hızla çürüyor, eğitim dinselleştiriliyor, halk iradesi ile seçilen belediye başkanlarının yerine hukuk dışı ve keyfi kararlarla tepeden kayyum atanıyor.
Erkler ayrılığı kaldırılıyor, yasama organı etkisizleştiriliyor, adalete ulaşmak imkansızlaşıyor, bu olumsuz gidişe tepki gösteren aydınlar, siyasetçiler, gazeteciler etki ajanlığı suçlamasıyla susturulmak ve halkımız korkutulmak isteniyor” diyen Yurttaş Birlikteliği, Anadolu Meydanı’ndan “Artık yeter, birlikte güçlü bir ses olma zamanı” diye seslenecek.
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